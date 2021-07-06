В Ростове из-за трёх ДТП Восточное шоссе сковало пробками

В Ростове из-за трёх ДТП Восточное шоссе парализовало пробками. Об этом стало известно утром 8 июля.Въезд в Ростов из Батайска погряз в пробке ещё на соединении Западного и Восточного шоссе. Там у одного из автомобилистов произошла поломка. Поэтому въезд в донскую столицу на карте покрыт красным цветом почти до самого памятника тачанке-ростовчанке.Выехать из города тоже непросто. Начиная с «Мегамага», водителей ждут 6-балльные пробки. Стоять придётся до памятника. К счастью, уже ближе к Батайску пробка рассосётся.Гостям и жителям Ростова рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке по 10-15 минут.