В Октябрьском районе Ростова образовались многокилометровые пробки

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону затруднено движение автомобильного транспорта. Водители попали в многокилометровый затор из-за поломки светофора на пересечении улицы Вавилова и 56-й Армии.Скопление машин начинается от улицы Таганрогской, затем тянется по Дачной до Вавилова и заканчивается только после кругового съезда по улице Шеболдаева.Для того чтобы преодолеть три километра, автомобилистам понадобится примерно 30 минут. Поэтому, перед тем как выехать из дома, лучше заранее продумать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.