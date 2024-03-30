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В Ростове под грузовиком провалился асфальт

В Ростове под грузовиком провалился асфальт
В Ростове под грузовиком провалился асфальт. Инцидент произошел днем 30 марта.

Водитель за рулем многотонной машины ехал по проезжей части. На пересечении переулка Журавлева и улицы Тельмана под грузовиком провалился асфальт.

- Зыбучие пески, - прокомментировали горожане.

Вероятно, никто не пострадал.

Отметим, провалы асфальта в донской столице - нередкое явление. Ростовчане неоднократно жаловались на состояние дорог и требуют обратить внимание местных властей на проблему.
Фото: Соцсети.
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