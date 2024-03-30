В Ростове под грузовиком провалился асфальт
В Ростове под грузовиком провалился асфальт. Инцидент произошел днем 30 марта.
Водитель за рулем многотонной машины ехал по проезжей части. На пересечении переулка Журавлева и улицы Тельмана под грузовиком провалился асфальт.
- Зыбучие пески, - прокомментировали горожане.
Вероятно, никто не пострадал.
Отметим, провалы асфальта в донской столице - нередкое явление. Ростовчане неоднократно жаловались на состояние дорог и требуют обратить внимание местных властей на проблему.