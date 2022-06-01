В Ростове ищут пропавшего 13-летнего подростка

Фото: Лиза Алерт Юг

В Ростове-на-Дону вторые сутки пытаются найти пропавшего 13-летнего подростка. Тимофей Рыжаков перестал выходить на связь с родителями 2 июня.В тот день подросток ушел из дома и пропал. Родители забили тревогу, когда Тимофей не вернулся обратно. Они пытались дозвониться мальчику, но его телефон молчал. О том, где может находиться школьник, не знали и его друзья. После нескольких неудачных попыток найти ребенка самостоятельно семья решила действовать иначе. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Тимофей невысокий (рост - около 165 сантиметров), среднего телосложения. У мальчика короткие темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черную футболку с белой надписью, черные шорты с бело-голубыми вставками по бокам, обут в черные кеды на белой подошве.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Тимофея, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.