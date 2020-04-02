В Ростове идёт подготовка к шествию «Бессмертного полка»
В России до 30 апреля объявлены нерабочие дни из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответственно, до конца месяца продлеваются все введённые ранее ограничения.
В случае, если страна к 1 мая выйдет из карантина, снова попадёт на длительные выходные. В 2020 году, согласно производственному календарю, нерабочими будут дни с 1 по 5 мая. А тут и 9 мая на носу.
День Победы в нашей стране принято праздновать масштабно. В этом году ещё и дата юбилейная. Но COVID-19 рушит все планы. Даже если мы благополучно выйдем и карантина к началу мая, времени на подготовку торжеств уже не будет.
Ответить на вопрос, будет ли «Победа» или нет, сегодня очень трудно, особенно простым обывателям. Ситуация меняется не то что каждый день, а каждый час. До сих пор многим остаётся не понятным: под каким предлогом можно выходить на улицу, можно ли передвигаться на машине, посещать родственников и какой грозит штраф за нарушение режима самоизоляции.
Между тем, в Ростове продолжается подготовка к ставшей традиционной масштабной акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков на своей странице в «Фейсбуке».
- Спрашивают: «а как же теперь, 9 мая, наверное, перенесут, «Бессмертный полк» наш отменят?». Отвечу по военному коротко: Праздник Победы у нас с Вами никто не отнимет, равно как никто теперь не в силах остановить наш Полк. Штаб готовится к шествию, заказали многометровый баннер для Таганрога, тысячи значков для детворы, курток для добровольцев, георгиевских лент, знамён. Школьники пишут письма в Бессмертный полк, мы продолжаем помогать и общаться с ветеранами, - пояснил Кудряков.
В шествие «Бессмертного полка» участвуют тысячи ростовчан. В прошлом году в акции приняли участие более 100 тысяч человек.
Сложно представить, что после пережитой эпидемии, даже если все ограничения будут сняты, россияне решатся участвовать в таких масштабных мероприятиях.
Возможно, 75-летие Победы станет поводом переосмыслить происходящее и отказаться от масштабных мероприятий, а индивидуально уделить внимание каждому ветерану.