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Жительницу Ростовской области унесло на сапборде в открытое море в Адлере

Жительницу Ростовской области унесло на сапборде в открытое море в Адлере
Жительница Ростовской области едва не утонула, катаясь на сапборде в Адлере. Инцидент произошел утром 24 апреля на одном из пляжей «Сириуса».

На рассвете дончанка и семейная пара из Москвы решили покататься на доске. Они взяли напрокат сапборды и отправились к воде. Когда время проката закончилось, а туристы так и не вернулись на сушу, сотрудница пункта проката забила тревогу. Около полудня она вызвала сотрудников МЧС.

За несколько часов, проведенных в открытом море, троицу унесло течением за полтора километра от берега. К счастью, спасатели нашли туристов и доставили их на катере к суше.

Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, туристам медпомощь не потребовалась.
Фото: ЮРПСО МЧС России.
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