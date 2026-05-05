Дончанам рассказали, когда будут длинные выходные после майских праздников

Фото: ии

В июне 2026 года жителей Ростовской области ждут длинные выходные. Вся страна будет отдыхать три дня — с 12 по 14 июня, в связи с празднованием Дня России.Кроме того, в этом месяце будет короткая рабочая неделя — с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего последуют три выходных дня — 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье). Обратите внимание, что 11 июня рабочий день будет сокращённым, так как это предпраздничный день.После этого до самого начала ноября длинных выходных не будет. Отметим, что майские выходные в этом году стали самыми короткими за последние восемь лет. Связано это с 12-дневными новогодними выходными.Для сравнения: в 2022 году праздничные дни в мае длились восемь дней, в 2023 году жители Ростовской области отдыхали семь дней, а в 2019 году – девять дней. В 2020–2021 годах из-за пандемии между майскими праздниками были введены нерабочие дни.