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В Ростове горожане жалуются на свалку отходов известной доставки товаров

В Ростове горожане жалуются на свалку отходов известной доставки товаров
В Ростове-на-Дону жители Суворовского района жалуются на свалку, которую оставляет после себя компания-перевозчик.

Горожане обнаружили мусор на поляне между Красным Крымом и СНТ «Урожай». Там лежат десятки картонных коробок и упаковочный материал.

Местные жители утверждают, что одна и та же машина с логотипом компании регулярно заезжает в посадки, быстро выгружает отходы и уезжает. На кадрах видно, что водитель пытался сжечь мусор.
Фото: соцсцети
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