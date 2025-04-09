В Ростове горожане жалуются на свалку отходов известной доставки товаров

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В Ростове-на-Дону жители Суворовского района жалуются на свалку, которую оставляет после себя компания-перевозчик.Горожане обнаружили мусор на поляне между Красным Крымом и СНТ «Урожай». Там лежат десятки картонных коробок и упаковочный материал.Местные жители утверждают, что одна и та же машина с логотипом компании регулярно заезжает в посадки, быстро выгружает отходы и уезжает. На кадрах видно, что водитель пытался сжечь мусор.