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В Ростове жители Суворовского жалуются на огромную свалку в полях

В Ростове жители Суворовского жалуются на огромную свалку в полях
В Ростове жители Суворовского района обнаружили огромную свалку. Она находится в полях между Суворовским и Красным Крымом. Об этом они сообщили в социальных сетях 3 апреля. 

Местные жители рассказали, что на поле разбросаны автомобильные покрышки, старая мебель, строительный мусор и бытовые отходы. Они также заметили документы с именами и адресами, что вызвало подозрения в незаконной деятельности. 

Активисты выразили надежду, что власти примут меры для решения проблемы. В регионе уже ведется борьба с «серыми возчиками».
Фото: соцсети
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