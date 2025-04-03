В Ростове жители Суворовского жалуются на огромную свалку в полях

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В Ростове жители Суворовского района обнаружили огромную свалку. Она находится в полях между Суворовским и Красным Крымом. Об этом они сообщили в социальных сетях 3 апреля.Местные жители рассказали, что на поле разбросаны автомобильные покрышки, старая мебель, строительный мусор и бытовые отходы. Они также заметили документы с именами и адресами, что вызвало подозрения в незаконной деятельности.Активисты выразили надежду, что власти примут меры для решения проблемы. В регионе уже ведется борьба с «серыми возчиками».