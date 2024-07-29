В Ростове двор на Орбитальной зарос амброзией

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону двор на Орбитальной зарос амброзией. Снимки с места горожане разместили на сайте Благоустройства.Как сообщили местные жители, полуметровые заросли появились возле домов №№ 70/2 и 74/1. На кадрах показано, что сорняк распространился на большой дворовой территории.- Просьба покосить или обработать почву гербицидами, так как тротуар каждый год утопает в траве.Не исключено, что из-за сорняка жители почувствуют себя плохо. В период цветения пыльца от амброзии попадает прямо в дыхательные пути человека, вызывая сильнейшую аллергию.Напомним, что за нескошенный сорняк полагается штраф. Граждане заплатят до 3 000 рублей, должностные лица – от 8 000 до 30 000 рублей, юридические – от 25 000 до 70 000 рублей.