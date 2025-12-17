В Ростове дом Красса законсервируют до 1 августа 2026 года

- Нам сообщили, что приказом комитета от 7 октября 2025 года правообладателю необходимо силами лицензионной подрядной организации осуществить консервационные и противоаварийные работы этого объекта в срок до 1 августа 2026 года, - написали в ответе.

Фото: Дондей

Стало известно, когда состоится полноценная консервация объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Красса» в Ростове-на-Дону. Информацию сообщили общественники движения «МойФасад».Здание в три этажа располагается на переулке Университетском. В течение нескольких лет за домом присматривают градозащитники. За полгода состоялось два субботника, было вывезено примерно 16 тонн мусора, а для дополнительной защиты поставили железную дверь. Помимо этого, представители администрации Кировского района тоже не остались в стороне. Силами местных властей закрыли доступ в помещение с заднего двора.Однако, несмотря на все усилия, неравнодушных ростовчан на особняк нападали вандалы. В здании необходима провести консервацию и противоаварийные работы. Представители движения отправили запрос в комитет по охране ОКН, чтобы выяснить, когда дом законсервируют.Пока что дом Красса все еще остается под угрозой взлома. Общественникам придется следить за ситуацией еще минимум полугода.Дом построили в 1911–1912 годах. Он известен своим парадным входом с самым большим окном. К сожалению, в настоящее время здание находится в плачевном состоянии. Его владельцем был Андрей Федорович Красса. Андрей Красса числился в составе правления Азовско-Донского Коммерческого Банка, на то время это был один из крупнейших акционерных коммерческих банков Российской империи, правление которого располагалось в Таганроге и Санкт-Петербурге.