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В Ростове через несколько минут начнется парад Победы

В Ростове через несколько минут начнется парад Победы
В донской столице на парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже начали собираться зрители. Военные построились, ветеранов подвозят на машинах к местам, а площадь постепенно все больше заполняется людьми. Традиционно парад начнется в 10:00.

Всего в торжественном шествии примут участие 2 600 военных. Откроют парад девушки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Кроме того, зрители увидят свыше 60 единиц военной техники, возглавят которую найденные на местах сражений легендарный танк Т-34 и система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «катюша».

По традиции после парада пройдет шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в этом году в нем примут участие около 100 тысяч человек.

Вечером в 18:00 начнется праздничный гала-концерт, на котором выступят как военные, так и творческие коллективы. А в 22:00 ростовчане увидят салют.

В Ростове через несколько минут начнется парад ПобедыВ Ростове через несколько минут начнется парад ПобедыВ Ростове через несколько минут начнется парад ПобедыВ Ростове через несколько минут начнется парад ПобедыВ Ростове через несколько минут начнется парад Победы

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