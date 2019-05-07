В Ростове через несколько минут начнется парад Победы



В донской столице на парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже начали собираться зрители. Военные построились, ветеранов подвозят на машинах к местам, а площадь постепенно все больше заполняется людьми. Традиционно парад начнется в 10:00.



Всего в торжественном шествии примут участие 2 600 военных. Откроют парад девушки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Кроме того, зрители увидят свыше 60 единиц военной техники, возглавят которую найденные на местах сражений легендарный танк Т-34 и система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «катюша».



По традиции после парада пройдет шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в этом году в нем примут участие около 100 тысяч человек.



Вечером в 18:00 начнется праздничный гала-концерт, на котором выступят как военные, так и творческие коллективы. А в 22:00 ростовчане увидят салют.



