В Ростове-на-Дону демонтировали аварийный дом по улице Мечникова

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону демонтировали аварийный дом по адресу: Мечникова, 53, сообщили в администрации Октябрьского района.Согласно информации представителей местной власти, работы по сносу пятиэтажного здания завершены. В настоящее время территория огорожена, а строительный мусор вывезен.Следует отметить, что процесс сноса откладывался на протяжении восьми лет. За это время в здании обосновались лица без определённого места жительства, что привело к неоднократным возгораниям. К счастью, в этих происшествиях никто не пострадал, однако местные жители избегали проходить мимо.Изначально власти планировали завершить демонтаж к концу лета 2025 года, но по неизвестным причинам сроки были сдвинуты. Спецтехника появилась на месте только в феврале 2026 года, и уже через несколько месяцев работы были завершены.На улице Мечникова, 51 находится ещё один заброшенный дом. Вокруг него также возвели ограждения. В местной администрации подчеркнули, что снос этого дома возможен только после того, как все помещения будут изъяты для муниципальных нужд.