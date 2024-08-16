В Ростове 56 домов в Советском районе остались без горячей воды
В Ростове-на-Дону жители Советского района остались без горячей воды. Причиной стала авария на проспекте Коммунистическом, 23. Об этом информирует министр ЖКХ и энергетики Серей Сизиков 16 августа.
Специалисты выявили дефект на теплотрассе. Из-за этого без горячей воды остались 56 многоквартирных домов. Пока жители вынуждены греть воду в чайниках.
На место выехали специалисты РТС. Ориентировочно водоснабжение восстановят 16 августа к 22:00.