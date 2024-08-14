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В Ростове из-за аварии без горячей воды остались жители Советского района

В Ростове из-за аварии без горячей воды остались жители Советского района
В Ростове из-за коммунальной аварии без горячей воды остались жители Советского района. Информацию об этом сообщил министр ЖХК донского региона Сергей Сизиков.

В 31 многоквартирном доме было прекращено горячее водоснабжение. Причиной этого стало обнаружение дефекта на теплотрассе по адресу: проспект Коммунистический, 32/1.

На месте происшествия работают специалисты «Ростовских тепловых сетей». Восстановить подачу горячей воды в дома 18 августа.
Фото: Ростов ру
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