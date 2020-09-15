В Ростовской области без вести пропала 16-летняя девушка

В Ростовской области разыскивается без вести пропавшая 16-летняя девушка. О местонахождении Александры Деминовой нет информации с 13 сентября.Как рассказали Rostov.ru в местном отделе полиции, Саша ушла из дома в хуторе Красновка Каменского района. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родители написали заявление с просьбой помочь в поисках дочери.На вид ей 16-17 лет, рост - 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, карие глаза. В день исчезновения на ней была одета зеленая майка, шорты и джинсовые мокасины. Также при себе у нее был телефон марки "Хонор".Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении подростка, просьба позвонить по номеру 102.