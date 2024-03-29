В начале новой рабочей недели жителей Ростова ждут магнитные бури

Фото: Rostov.ru

Ростовчан ожидают мощные магнитные бури в начале апреля. Информацию об этом опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары атакуют Землю уже 3 апреля. Шторм по силе достигнет 4-го уровня. Закончится буря только спустя три дня – 5 апреля. Некоторое время метеозависимым людям придется нелегко.В этот период не следует перетруждаться как физически, так и умственно. Также не следует принимать в пищу жирную и соленую еду. От кофе тоже придется воздержаться на несколько дней.