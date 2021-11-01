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В Ростове 17-й троллейбус пустят до улицы Малиновского

В Ростове 17-й троллейбус пустят до улицы Малиновского

В Ростове троллейбусный маршрут № 17 хотят продлить на три остановки – до пересечения улиц Малиновского и Таганрогской. Об этом сообщает администрация города.

После утверждения новой схемы движения появятся следующие остановки: «Воинская часть», «Переезд», «Пост ГИБДД».

Семнадцатый маршрут восстановили 11 октября. Его запустили после 23-летнего перерыва, обновив при этом троллейбусный парк. Маршрут курсирует между Центральным рынком и Стройгородком.
Фото: rostov.aif.ru
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