В Ростове 17-й троллейбус пустят до улицы Малиновского
В Ростове троллейбусный маршрут № 17 хотят продлить на три остановки – до пересечения улиц Малиновского и Таганрогской. Об этом сообщает администрация города.
После утверждения новой схемы движения появятся следующие остановки: «Воинская часть», «Переезд», «Пост ГИБДД».
Семнадцатый маршрут восстановили 11 октября. Его запустили после 23-летнего перерыва, обновив при этом троллейбусный парк. Маршрут курсирует между Центральным рынком и Стройгородком.