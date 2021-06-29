В Ростове 2 июля не будет работать троллейбусный маршрут № 14

В Ростове-на-Дону на один день закроют троллейбусный маршрут №14 сообщением Центральный рынок – площадь 2-й Пятилетки. Общественный транспорт не будет работать 2 июля.Временная отмена маршрута связана с работами на высоковольтном оборудовании. Их планируют выполнить в течение суток, чтобы к выходному дню троллейбус вышел на линию.Напомним, маршрут № 14 открыли в 2011 году. Спустя пять лет его закрыли. Однако жители города жаловались на его закрытие и просили возобновить его работу. Достучаться до власти удалось только в 2020 году. В настоящее время ежедневно от Центрального рынка до площади 2-й Пятилетки ходят шесть троллейбусов.