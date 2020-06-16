В Ростове троллейбусный маршрут Центральный рынок - Сельмаш запустят в конце июня

Возрождённый маршрут ростовского троллейбуса № 7 запустят в конце июня. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».Линия соединит Центральный рынок с районом Сельмаш. Троллейбусы начнут по нему ходить с 20 июня. На маршрут выйдут пять единиц транспорта на автономном ходу. Машины имеют батарею, позволяющую двигаться без внешнего питания несколько километров. Троллейбусы оснащены кондиционерами и USB-зарядками.Добавим, что такой маршрут уже существовал в Ростове, но в 90-е был закрыт из-за непригодности отдельных участков контактной сети.