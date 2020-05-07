В Ростове прошёл усечённый воздушный парад

Для ростовчан, находящихся на самоизоляции, организовали парад авиационной техники. «Воздушное» мероприятие началось около 10 часов 9 мая.В небе над городом строем и поодиночке прошли военные истребители, штурмовики, самолёты военно-транспортной авиации и вертолёты военно-транспортной авиации. Ожидалось, что жители донской столицы увидят десятки единиц техники, также многие ждали, что истребители выстроятся в число 75. Однако парад получился «урезанным» и длился максимум минут 20, а долгожданные цифры и вовсе никто не увидел. Судя по всему, парад «урезали» из-за погоды. Почти сразу после парада начался ливень, а затем – град.Ростовчане наблюдали пролёт авиации из окон домов. Те, кто проживает в центре, вышли из подъездов и снимали технику. В этот раз, чтобы все жители могли посмотреть парад, его провели над центральными улицами города.