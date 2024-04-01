Весной 2024 года из Ростовской области призовут в армию более пяти тысяч срочников

Фото: DonDay.ru.

Весной 2024 года из донского региона на срочную службу призовут более пяти тысяч человек. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Особенности проведения призыва граждан на военную службу весной 2024 года» 1 апреля.На территории ЮВО будут нести службу около двух тысяч человек. Еще 300 призывников направят в войска национальной гвардии России. Больше 250 срочников отдадут долг Родине в ракетных войсках стратегического назначения и около 200 — в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Также 25 призывников отправят в президентский полк комендатуры Московского Кремля.Отметим, что срочники не отправляются в зону спецоперации, а также в Курскую и Белгородскую области.