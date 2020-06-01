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В пруду Новочеркасска обнаружили тело местного жителя

В пруду Новочеркасска обнаружили тело местного жителя
Тело местного жителя обнаружили в пруду Новочеркасска на улице Санаторной. Мёртвого мужчину заметили случайные прохожие 25 мая.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Прибывшие специалисты вытащили тело из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает DonDay-novocherkassk. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время личность умершего установлена. Им оказался 52-летний житель Новочеркасска. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца. Заболевание может привести к внезапной смерти.

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