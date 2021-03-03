В праздничные выходные в Ростове ожидаются дожди

В Ростове-на-Дону в праздничные дни будет дождливо и пасмурно. Об этом сообщает Ростовское отделение гидрометцентра.Погода 6 и 7 марта в Ростове будет с большим количеством осадков. В субботу небо затянет тучами, и пойдет дождь. При этом температура воздуха будет колебаться в пределах +6 градусов.В предпраздничный день в донской столице выглянет солнце, однако столбики термометров поднимутся только до +2...+3 градусов.8 марта хорошей погоды ждать не стоит. После обеда пойдет дождь, а к вечеру ожидается ураганный ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.