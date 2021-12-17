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В поликлиники и многодетные семьи Ворошиловского района Ростова доставили новогодние сосны

В поликлиники и многодетные семьи Ворошиловского района Ростова доставили новогодние сосны

Волонтеры местного отделения «Единой России» доставили новогодние сосны во все поликлиники Ворошиловского района города. Вместе с медиками, которые отдыхали от дежурства, они украсили их игрушками и мишурой.

Один из таких подарков получили медработники 16-й поликлиники. По словам заместителя главного врача Людмилы Аванесовой, такое внимание позволяет ощутить приближение праздника. Она также надеется на то, что коронавирус удастся побороть в наступающем году.

- Тогда и медицина вздохнет свободнее, и здоровье людей не будет в такой опасности. Во многом это зависит от нашей собственной дисциплинированности, - добавила Людмила Аванесова.

Медики помогают пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома. Уже долгое время волонтеры оказывают им содействие в этом непростом деле, подчеркнул секретарь местного филиала «Единой России» Раджив Мирзалиев.

- Волонтеры и однопартийцы всегда готовы доставить врача на вызов или отвезти какой-либо важный груз. Но также необходимо создать для наших защитников новогоднее настроение, - рассказал глава районного партийного отделения.

В это же время от единороссов главный символ наступающего праздника получили 12 многодетных семей. Доставить подарки волонтерам помогла администрация Ворошиловского района.

Отметим, в декабре «Единая Россия» по всему донскому региону проводит несколько новогодних акций. Речь идет о поздравлении борющихся с коронавирусом медиков и их детей, украшении инфекционных больниц. Кроме того, партия стала участницей акции «Елка желаний».
Фото: отделение «Единой России» Ворошиловского района Ростова-на-Дону
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