Сотрудников ростовской БСМП поздравили с Днем работника скорой помощи

Работников скорой помощи ростовской БСМП поздравили с профессиональным праздником. Вместе с руководством медучреждения с Днем работника скорой помощи медиков поздравили члены Ворошиловского местного отделения «Единой России» и депутатского корпуса. Партийцы вручили сотрудникам БСМП цветы и сладости.Главврач БСМП и по совместительству депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Александр Пономарев отметил важность и ответственность медиков, оказывающих неотложную помощь.«Именно врачи скорой медицинской помощи первыми приезжают к человеку, который столкнулся с бедой, испытал острые проблемы со здоровьем и нуждается в помощи. При этом на плечах работников «скорых» - двойная ответственность, поскольку пациенты ждут не только лечения, но и простой человеческой заботы, участия и внимания. С профессиональным праздником, с Днем работника скорой помощи! Здоровья, благополучия и успешной работы на благо ростовчан!» - подчеркнул Александр Пономарев.Особенно ценность сотрудников «скорых» возросла в период пандемии коронавируса. Секретарь местного отделения «ЕР» Раджив Мирзалиев присоединился к поздравлениям и напомнил, что в период пандемии партийцы стали надежными помощниками для медиков. В частности, члены «Единой России» вместе с медиками выезжали на вызовы, доставляли больным лекарства, а также дежурили в приемных покоях.«Весь этот непростой год мы рядом. Помогаем организовать выезды к пациентам, дежурим в приемном покое, доставляем лекарства. Будем продолжать помощь столько, сколько потребуется», - подчеркнул депутат.Напомним, что одним из пунктов ежегодного послания президента РФ Владимира Путина является обновление автопарка скорой помощи. Раджив Мирзалиев уверен, что новые автомобили облегчат непростую, но очень нужную работу медработников.Сотрудники БСМП, в свою очередь, поблагодарили партийцев за постоянную поддержку.