На границе Украины с Ростовской областью установят камеры видеонаблюдения на сумму 60 млн рублей

Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы ищет подрядчика, который поставит на две таможни в Ростовской области камеры видеонаблюдения. Соответствующая информация появилась 8 октября на сайте госзакупок.Согласно документам на дооснащение подсистемой видеонаблюдения комплексной системы безопасности на пунктах пропуска в Донецке (Изварино) и Матвеевом Кургане (Успенка) потратят 59 миллионов 855 тысяч рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации.За эти деньги подрядчик должен будет демонтировать 172 старые камеры и установить новые. Кроме того, исполнителю нужно будет поставить мониторы для просмотра видеозаписей и провести необходимые проверочные испытания исправности системы наблюдения. Общее требование: уборку и вывоз мусора с места проведения работ производить ежедневно. При небольшом количестве мусора допускается складирование для временного хранения.По техническим характеристикам камеры видеонаблюдения в Изварино должны быть вариофокальными защищенными - 20 штук (диапазон фокусного расстояния объектива - не уже 2.8-12 мм, наличие моторизованного вариофокального объектива, разрешение - не менее 4 Мп, степень защиты - не менее IP66, наличие питания PoE, интерфейс передачи данных Ethernet, ИК-подсветка - не менее 30 м, матрица 1/3 "CMOS, автоматическое переключение день/ночь, наличие устройства со средством комплексной защиты информации с использованием TLS-соединения по алгоритму шифрования ГОСТ 28147-89, наличие датчика освещенности, диапазон рабочей температуры - не уже -20°C...+50°C, рабочая влажность - 0-100%, антивандальная, форм-фактор должен быть купольный).Кроме того, подрядчик должен будет поставить восемь вариофокальных камер (диапазон фокусного расстояния объектива - не уже 2.8-12 мм, наличие моторизованного вариофокального объектива, разрешение - не менее 4 Мп, степень защиты - не менее IP66, наличие питания PoE, интерфейс передачи данных Ethernet, ИК-подсветка - не менее 30 м, матрица 1/3 "CMOS, автоматическое переключение день/ночь, наличие датчика освещенности, диапазон рабочей температуры - не уже -20°C...+50°C, рабочая влажность - 0-100%, антивандальная, форм-фактор должен быть купольный).Еще две штуки должны быть защищенными, со звуком, и две должны быть управляемыми. Такие же камеры должны поставить и на КПП в Успенку.Установить камеры подрядчик должен до 20 декабря 2020 года.