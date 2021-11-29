В первый день зимы на Ростовскую область обрушился снегопад

Фото: соцсети.

В первый день зимы в Ростовской области выпал снег. Жители различных муниципалитетов поделились в соцсетях снимками сказочной погоды 1 декабря. В Сети появились публикации из северо-западных районов и городов региона. В их числе - Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Зверево, Белая Калитва, Гуково, Таганрог и станица Обливская.На фотографиях видно, как слой снега покрыл детские площадки, транспорт, деревья и даже дороги. Вероятно, большинство снимков было сделано ранним утром, когда машины еще не раскатали дороги, а снежное покрывало не превратилось в грязное месиво.В донской столице тоже прошел снег. Однако из-за плюсовой температуры он сразу же таял. С крыш капала вода, а лужи после ночного дождя стали еще больше. То же самое ждет снег и в других муниципалитетах региона. Скорее всего, в ближайшие часы от зимней сказки не останется и следа.