В Ростовской области изменится график движения пригородных электричек

Фото: Donday

С 16 февраля по 23 марта в Ростовской области изменится расписание движения пригородных поездов. Как сообщили в "СКЖД", это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.Направление Лихая - Ростов-Главный:№6162: Лихая (03:36, -19 мин) – Ростов-Главный (07:33, +3 мин)№6164: Лихая (04:31, по графику) – Лесостепь (05:39, по графику) – Ростов-Главный (08:45, по графику)№6160: Лихая (07:55, -16 мин) – Ростов-Главный (12:06, +9 мин)№6156: Лихая (15:17, -9 мин) – Ростов-Главный (19:26, +12 мин)№6158: Лихая (18:09, +25 мин) – Ростов-Главный (21:52, +25 мин)Направление Ростов-Главный - Лихая:№6161: Ростов-Главный (16:53, +21 мин) – Лихая (20:42, +21 мин)№6157: Ростов-Главный (07:44, +4 мин) – Лихая (11:59, +15 мин)№6515: Ростов-Главный (15:43, -6 мин) – Лихая (18:54, +7 мин)Другие направления:№6361 Лихая-Глубокая: Лихая (20:44, +21 мин) – Глубокая (21:46, +21 мин)№6517 Лихая-Кутейниково: Лихая (18:56, +5 мин) – Кутейниково (21:20, +5 мин)№7111 Ростов-Западный-Кизитеринка: Ростов-Западный (07:52, +6 мин) – Кизитеринка (08:41, +6 мин)№7112 Кизитеринка-Ростов-Главный: Кизитеринка (09:13, +6 мин) – Ростов-Главный (09:50, +6 мин)№6364 Кутейниково-Лихая: Кутейниково (14:14, -11 мин) – Лихая (17:55, +28 мин)Более подробный график размещен на сайте компании перевозчика.Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Актуальное расписание доступно на сайте "СКЖД", в пригородных кассах, на информационных стендах и табло вокзалов. Все электрички следуют со всеми остановками.