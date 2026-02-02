Из-за непогоды в Ростове цены на такси подняли в пять раз

Фото: Яндекс.Карты

Сильный снегопад, обрушившийся на Ростов-на-Дону, вызвал транспортный коллапс и резкий рост цен на такси. Жители города столкнулись с проблемой как добраться домой после работы.Непогода дала о себе знать с самого утра 2 февраля. К полудню пробки достигли 7 баллов, а к вечеру и вовсе 10. Общественный транспорт перегружен, автобусы забиты, очереди на остановках огромные, а скорость передвижения минимальная.Альтернатива в виде такси оказалась недоступной для многих. Цены взлетели в несколько раз, а спрос превысил предложение в десятки раз. По данным "Яндекс.Такси", в центре города на 149 желающих уехать приходится всего одна свободная машина.Стоимость поездки из центра города в Западный район превышает 1200 рублей. Путешествие в Суворовский обойдется еще дороже – более 2000 рублей, при этом там на 748 потенциальных пассажиров доступны только две машины.