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В Ростовской области зоологи выкармливают козленка, оставшегося без мамы

В Ростовской области зоологи выкармливают козленка, оставшегося без мамы
В Ростовской области зоологи ухаживают за козочкой, которая осталась без мамы. Об этом сообщили в соцсетях «Логопарка» 26 декабря. 

Как сообщили специалисты, малышка появилась на свет около двух недель назад. Однако ее мама по каким-то причинам от нее отказалась. Тогда сотрудники приняли решение переселить ее в вольер к другому козленку по кличке «Кузя». 

Малыши быстро подружились и начали наводить суету в парке. Козлята заряжаются друг от друга энергией и устраивают разнос в кабинетах животноводов. 

К счастью, под чутким наблюдением персонала, малыши растут активными и здоровыми. 
Фото: соцсети
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