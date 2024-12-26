В Ростовской области зоологи выкармливают козленка, оставшегося без мамы

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В Ростовской области зоологи ухаживают за козочкой, которая осталась без мамы. Об этом сообщили в соцсетях «Логопарка» 26 декабря.Как сообщили специалисты, малышка появилась на свет около двух недель назад. Однако ее мама по каким-то причинам от нее отказалась. Тогда сотрудники приняли решение переселить ее в вольер к другому козленку по кличке «Кузя».Малыши быстро подружились и начали наводить суету в парке. Козлята заряжаются друг от друга энергией и устраивают разнос в кабинетах животноводов.К счастью, под чутким наблюдением персонала, малыши растут активными и здоровыми.