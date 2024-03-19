В парке «Лога» родились двое козлят африканской и итальянской пород

Фото: парк «Лога».

В донском парке «Лога» родились двое козлят. Об этом сотрудники зоосада сообщили на своей странице в социальных сетях 19 марта.Первым родился малыш камерунской козы (с коричневым окрасом). Эта порода названа из-за места происхождения животных — камерунской долины Западной Африки. Парнокопытные относятся к карликовым. Вес взрослых особей не превышает 15 килограмм у самок и 25 — у самцов. У обычных домашних коз масса достигает 60 и 65 килограммов соответственно.Позже на свет появился козленок породы Гиргентана (с белым окрасом). Название — в честь города Girgenti (ныне — провинция Агридженто) на острове Сицилия в Италии.Козлята при рождении оказались слабыми и первое время не ели. Тогда сотрудники парка приняли решение выкармливать их из бутылочки отдельно от родителей. Около двух недель козлята провели в изоляторе у животноводов. Там малышам кололи витамины. Животные успели окрепнуть и подрасти.Теперь козленка камерунской породы вернули родителям. Второму все еще нужна прикормка, поскольку и у его мамы нет молока.