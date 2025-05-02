В парке "Лога" вандалы разрушили фотозону на 1 мая

Фото: соцсцети

В Ростовской области 1 мая в парке «Лога» была разрушена фотозона. Об этом сообщили сотрудники в социальных сетях.Посетители часто портят реквизит в фотозоне: трогают, кусают, бросают или рвут его. Это приводит к тому, что зона становится неприглядной. Сотрудники парка призывают посетителей к уважению.— Это не просто обидно. Это больно. Всё, что вы видите в парке, создано руками людей, которые стараются для вас. Пожалуйста, не разрушайте — берегите! Красота держится на уважении, — просят работники.После праздника в парке остались следы вандализма: порванные корзины, повреждённые овощи и разбросанный декор.