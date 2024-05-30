В парке «Лога» в Ростовской области - новый житель - тукан черногорлый арасари

Фото: парк «Лога»

В парке «Лога» в Ростовской области появился новый житель - тукан черногорлый арасари. Информация об этом появилась в соцсетях зоосада 30 мая.Тукан прибыл в зоопарк еще прошлым летом. Но он был на карантине, а затем и вовсе жил в зимнем вольере. В зоопарк на экспозицию тукана высадили только весной 2024 года, когда температура окружающей среды достигла постоянства в тепле.Черногорлый арасари - это птица из семейства тукановых. Её легко узнать по яркой красной полоске на жёлтом брюшке. Длина клюва почти равна длине тела птицы. Арасари питается сочными плодами и ягодами. Однако, несмотря на свою растительноядность, он также может поедать пауков, беспозвоночных, ящериц и мелких змей. Голос арасари напоминает звук топора, ударяющегося о дерево. Эти птицы обитают в дождевых лесах Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и Венесуэлы.