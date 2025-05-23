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В парке "Лога" гости продолжают уничтожать клумбы с цветами

В парке "Лога" гости продолжают уничтожать клумбы с цветами
В парке «Лога» посетители продолжают наносить вред зелёным насаждениям. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Сотрудники парка просят посетителей быть внимательнее и не нарушать порядок. Они отмечают, что проблема становится всё более серьёзной.

После того как садоводы завершают свою работу, посетители парка портят результаты их труда. Люди заходят за ограждения, бросают бутылки и другие предметы в неположенных местах.

Сотрудники парка выражают разочарование и грусть из-за того, что их усилия оказываются напрасными. Они отмечают, что за короткий промежуток времени многочасовые работы могут быть уничтожены.

Теперь сотрудникам парка придётся восстанавливать свой труд из-за действий посетителей. Это вызывает вопросы о том, почему взрослые люди не соблюдают элементарные правила поведения.
Фото: соцсети
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