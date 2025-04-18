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На Дону в парке «Лога» высадили около 50 особей красноухих черепах

На Дону в парке «Лога» высадили около 50 особей красноухих черепах
В донском парке «Лога» высадили около 50 особей красноухих черепах. Об этом рассказали на сайте парка.

Как только в Ростов пришло потепление, специалисты прочистили пруды, а ветеринары осмотрели черепах. После этого в чистые водоемы высадили около 50 особей красноухих черепах.

Также сотрудники предупредили посетителей парка. Выпускать в водоемы своих черепах запрещено.

- Если вы хотите передать в парк своих любимцев, не кидайте их в водоемы, а сообщите об этом сотрудникам парка. Мы заберём черепаху, поставим на карантин, после чего, если она будет здоровой, выпустим в водоём, где содержатся черепахи, в других водоемах, где плавают рыбки, черепах держать нельзя, - добавило руководство парка.

Красноухая черепаха — вид черепах из семейства американских пресноводных черепах. Своё название черепаха получила из-за двух удлинённых ярко-красных пятен рядом с глазами.
Фото: парк "Лога"
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