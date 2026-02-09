Новости
В Ростовской области парк «Лога» временно закрыли из-за непогоды

В Ростовской области парк «Лога» временно закрыли из-за непогоды
Парк «Лога» в Ростовской области временно закрыли из-за непогоды. Об этом 9 февраля сотрудники парка сообщили в соцсетях.

Напомним, в регионе ранее ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Ожидаются морозы до -16 градусов, гололедица и шквалистый ветер. Режим будет действовать как минимум до 12 февраля.

Сотрудники парка «Лога» приняли решение временно закрыть парк для посещения. Он прекратит работу до конца суток 9 февраля.
Фото: парк Лога
