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Несколько сотен поросят погибли во время пожара на свиноферме в Ростовской области

Несколько сотен поросят погибли во время пожара на свиноферме в Ростовской области
В Ростовской области при пожаре на свиноферме сгорели заживо несколько сотен поросят. Крупный пожар случился на одном из предприятий донского региона днем 27 мая.

Как ранее сообщалось, пожар случился в хуторе Гусев Каменского района. В результате возгорания тяжелые металлические конструкции рухнули прямо на животных, которые находились внутри. Преимущественно, там был молодняк. В итоге сотни поросят погибли, а пожар удалось потушить только спустя несколько часов.

По сообщению ГУ МЧС Ростовской области, тушении принимали участие 17 спасателей и шесть единиц техники.

Нанесённый огнём ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. К счастью, никто из работников фермы не пострадал. Спасателям предстоит разобрать сгоревшие конструкции. Под ними могут находиться умершие животные.

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