Несколько сотен поросят погибли во время пожара на свиноферме в Ростовской области

В Ростовской области при пожаре на свиноферме сгорели заживо несколько сотен поросят. Крупный пожар случился на одном из предприятий донского региона днем 27 мая.Как ранее сообщалось, пожар случился в хуторе Гусев Каменского района. В результате возгорания тяжелые металлические конструкции рухнули прямо на животных, которые находились внутри. Преимущественно, там был молодняк. В итоге сотни поросят погибли, а пожар удалось потушить только спустя несколько часов.По сообщению ГУ МЧС Ростовской области, тушении принимали участие 17 спасателей и шесть единиц техники.Нанесённый огнём ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. К счастью, никто из работников фермы не пострадал. Спасателям предстоит разобрать сгоревшие конструкции. Под ними могут находиться умершие животные.