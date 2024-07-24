В озере Маныч-Гудило Ростовской области зафиксировали высокую численность рачков артемии

Фото: заповедник «Ростовский»

В Ростовской области в озере Маныч-Гудило обнаружили большое количество рачков артемии. Об этом заповедник «Ростовский» сообщил в своих социальных сетях 23 июля.В этом водоеме обитают только рачки артемии. Это связано с тем, что в воде содержится очень много соли (до 80 промилле). Такая концентрация соли губительна для других организмов, которые обычно составляют зоопланктон.Для этих рачков губительна пресная вода. В ней они погибают уже через час, в то время как в солёной воде они прекрасно себя чувствуют и размножаются.Артемии играют важную роль в экосистеме соленых озер долины Западного Маныча. Они содержат много белка, витаминов и других питательных веществ, что делает их ценным источником пищи для многих видов птиц. А для утки пеганки они являются основным кормом.Кроме того, эти рачки способны окрашивать солёные озера в розовый цвет. Они питаются водорослями и бактериями, которые содержат пигменты красного и розового цветов. Именно эти пигменты придают рачкам красноватый оттенок.Артемии играют важную роль в формировании лечебных грязей, которые характерны для соленых озер. Когда они умирают, то оставляют плотный осадок, который в дальнейшем превращается в целебную грязь.