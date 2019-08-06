В отношении замглавы Шахт возбудили уголовное дело за халатность



В отношении заместителя главы города Шахты возбудили уголовное дело. Леонид Лебединский подозревается в халатности. Об этом сообщает DonDay Шахты.



В 2017-2018 годах он занимал пост директора департамента городского хозяйства. В этот период чиновник заключил контракт с ростовской фирмой «РостЭнергоМонтаж», которая за 56 миллионов рублей должна была заменить в городе светильники. В документации прописали определённую марку светильников, однако по факту компания установила другие, более дешёвые. При этом при согласовании оплаты Лебединский не указал замену товара и заплатил за дорогую марку. Средства брались из бюджета Шахт. В итоге разница в стоимости получилась 11 888 570 рублей.



- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.



При попытке получить комментарий в администрации ответили, что чиновник находится в отпуске.