В общественном транспорте Ростова пассажиропоток упал в два раза



В Ростове пассажиропоток в общественном транспорте снизился в два раза. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко во время 44-го внеочередного заседания городской Думы.



По словам сити-менеджера, в связи с этим, транспортные компании терпят убытки. Недополученные доходы не позволяют компаниям рассчитываться по лизинговым платежам. Однако, уже сегодня понятно, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударит не только по транспортникам.



В настоящее время, из-за снижения потребительского спроса, убытки терпит малый и средний бизнес. Упущенная выгода для предпринимателей – недополученные деньги в бюджет. По мнению главы, последствия сегодняшней ситуации, город почувствует уже во втором и третьем квартале года.

- Замглавы по экономике уже проводит работу с налоговой и бизнесом. Мы пока ещё не понимаем, что нам ожидать, но работа ведётся. Накануне этот вопрос обсуждался на встрече с губернатором, - добавил Логвиненко.



На совещании чиновникам было поручено разработать предложения по оказанию помощи бизнесу в сложившейся ситуации.



Добавим, что с 16 марта донские вузы перешли на дистанционное обучение. По окончанию каникул, школьников также планируется до 12 апреля перевести на удалённое обучение. Кроме того, работодателям рекомендовали по возможности разрешить сотрудникам работать из дома.