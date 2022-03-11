Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новошахтинске нашли живыми трех пропавших братьев

В Новошахтинске нашли живыми трех пропавших братьев

В Новошахтинске нашли живыми трех пропавших братьев. Мальчики 15-летний Александр, 13-летний Давид и 11-летний Гена С. ушли из из социального центра помощи детям 8 марта около 20:00 и не вернулись.

Детей разыскивали правоохранители и поисковые отряды. Они распространяли ориентировки с фотографиями ребят и прочесывали город. В течение четырех суток новостей об их местонахождении не было. Днем, 12 марта стало известно, что братья найдены живыми. Их отыскали полицейские.

Где именно все это время находились дети пока остается неизвестным. Противоправных действий в отношение мальчиков не применялось. Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: Лиза Алерт Юг
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.