Фото: Лиза Алерт Юг

В Новошахтинске нашли живыми трех пропавших братьев. Мальчики 15-летний Александр, 13-летний Давид и 11-летний Гена С. ушли из из социального центра помощи детям 8 марта около 20:00 и не вернулись.Детей разыскивали правоохранители и поисковые отряды. Они распространяли ориентировки с фотографиями ребят и прочесывали город. В течение четырех суток новостей об их местонахождении не было. Днем, 12 марта стало известно, что братья найдены живыми. Их отыскали полицейские.Где именно все это время находились дети пока остается неизвестным. Противоправных действий в отношение мальчиков не применялось. Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.