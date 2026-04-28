В Новошахтинске мужчину заключили под стражу за избиение до смерти собутыльника. Инцидент произошёл 24 апреля в одной из городских квартир.По информации следствия, Анатолий употреблял спиртное вместе с другом. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Анатолий решил проучить товарища и доказать свою правоту.Они вышли на лестничную клетку, чтобы обсудить ситуацию. В ходе разговора началась драка. Анатолий нанёс другу серьёзные травмы. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.Мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».– Постановлением Новошахтинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня включительно, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.