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В Новошахтинске молодая мама ехала домой и пропала без вести

В Новошахтинске молодая мама ехала домой и пропала без вести
В Новошахтинске без вести пропала молодая мама. 26-летняя Виктория Хорошайло не выходит на связь две недели.

В последний раз девушка звонила матери 28 февраля. Она сообщила, что едет домой - на улицу Садовую, 38. Но дома так и не появилась. Мать забила тревогу и написала заявление в полицию.

У Виктории зеленые глаза, коричневые прямые волосы до плеч, худощавое телосложение. Рост пропавшей составляет около 170-173 сантиметров. В день исчезновения на девушке были джинсы, темно-зеленая куртка и серые ботинки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Виктории Хорошайло, сообщите по номерам: 8-904-506-63-92 или 8-929-813-33-68. Дома ее ждут двое маленьких детей.

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