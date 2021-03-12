В Новошахтинске молодая мама ехала домой и пропала без вести

В Новошахтинске без вести пропала молодая мама. 26-летняя Виктория Хорошайло не выходит на связь две недели.В последний раз девушка звонила матери 28 февраля. Она сообщила, что едет домой - на улицу Садовую, 38. Но дома так и не появилась. Мать забила тревогу и написала заявление в полицию.У Виктории зеленые глаза, коричневые прямые волосы до плеч, худощавое телосложение. Рост пропавшей составляет около 170-173 сантиметров. В день исчезновения на девушке были джинсы, темно-зеленая куртка и серые ботинки.Если вам известно что-либо о местонахождении Виктории Хорошайло, сообщите по номерам: 8-904-506-63-92 или 8-929-813-33-68. Дома ее ждут двое маленьких детей.