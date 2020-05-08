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Молодая девушка ушла в магазин и пропала без вести в Ростовской области

Молодая девушка ушла в магазин и пропала без вести в Ростовской области
В Каменске-Шахтинском без вести пропала 22-летняя девушка. О том, где находится Виктория Давыдова, ничего не известно почти неделю.

О пропаже молодой каменчанки сообщили в местном отделе полиции. По данным правоохранителей, девушка ушла из дома на улице Лагерной 6 мая. Домочадцам она сказала, что отправилась в магазин. Однако обратно Виктория так и не пришла. Близкие обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

В Каменском ОМВД сообщили приметы пропавшей. Рост девушки - примерно 160 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы до плеч и голубые глаза. Из дома она ушла в красной болоньевой куртке, утеплённых тёмно-серых колготках и красных мокасинах. Также уточняется, что девушка страдает психическим заболеванием, а её речь невнятная.

Жителей Ростовской области просят оказать помощь в розыске Виктории Давыдовой. Всех, кто её видел или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 65-7-28-31 или 8-988-999-20-68.

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