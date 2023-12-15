В Новочеркасске живым найден пропавший 37-летний мужчина
В Новочеркасске найден живым пропавший 37-летний мужчина. О местонахождении Валерия Вересова не было ничего известно с 30 ноября.
Мужчина ушел из дома и никому не сообщил, куда направляется. Через несколько часов он отключил телефон и бесследно исчез.
Родственники подумали, что с ним могло что-то случиться, и забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтерам за помощью.
Добровольческие отряды прочесывали районы и улицы в попытках отыскать Валерия все это время.
Найти его удалось только сейчас. Где пропадал местный житель, не сообщается.