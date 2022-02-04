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В Новочеркасске вторую неделю разыскивают пропавшего 49-летнего мужчину

В Новочеркасске вторую неделю разыскивают пропавшего 49-летнего мужчину
В Новочеркасске разыскивают 49-летнего мужчину, пропавшего без вести. Сергей Налбандян не выходит на связь с близкими вторую неделю.

Последний раз его видели 31 января. В тот день Сергей уехал на темно-красном велосипеде из дома. С тех пор родственники не могут дозвониться ему и не знают, куда он мог отправиться. Близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

У Сергея вьющиеся русые, с сединой, волосы, карие глаза, телосложение худощавое. Рост пропавшего составляет 180 сантиметров. В день исчезновения он был одет в камуфлированную утепленную куртку, темные штаны и черную вязаную шапку. С собой мужчина взял спортивный черный рюкзак с красными вставками.

Если вы видели Сергея Налбандяна или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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