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В Новочеркасске назначили нового руководителя департамента ЖКХ

В Новочеркасске назначили нового руководителя департамента ЖКХ
Новый руководитель департамента ЖКХ Новочеркасска назначен. Им стал 36-летний бывший глава управления муниципальной инспекции 36-летний Сергей Бочан.

На своем посту новый глава заменил Василия Бушуева, руководившего департаментом с 1 ноября 2016 года. Срок полномочий Бушуева истек, поэтому администрация решила его не продлевать.

На освободившуюся должность главы управления муниципальной инспекции сел заместитель Бочана, Павел Филимонов.

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