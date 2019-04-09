В Новочеркасске назначили нового руководителя департамента ЖКХ
Новый руководитель департамента ЖКХ Новочеркасска назначен. Им стал 36-летний бывший глава управления муниципальной инспекции 36-летний Сергей Бочан.
На своем посту новый глава заменил Василия Бушуева, руководившего департаментом с 1 ноября 2016 года. Срок полномочий Бушуева истек, поэтому администрация решила его не продлевать.
На освободившуюся должность главы управления муниципальной инспекции сел заместитель Бочана, Павел Филимонов.