В Новочеркасске нашли дочь солдата ВОВ, погибшего в Смоленской области

Донские поисковики нашли в Новочеркасске дочь погибшего в Смоленской области солдата ВОВ Василия Демьяновича Новикова. Об этом 22 октября сообщил поисково-спасательный отряд «Миус-фронт». Все это время она считала отца пропавшим без вести и даже хранила соответствующее свидетельство.Василий Демьянович родился в хуторе Песчанка Корочанского района Курской области (прим. ред. - в настоящее время - Белгородская область) в 1906 году. На службу был призван Новочеркасским РВК. Погиб на территории Смоленской области во время боевых действий.Поисковики обнаружили останки Новикова и его земляка Николая Васильевича Давыдова в боевом окопе в урочище Обухово, на берегу реки Бебря. У солдат были патроны, противогазы, лопаты, гранаты и медальоны с фамилиями. Именно по вкладышам медальонов смогли установить имена героев.Поисковики также выяснили, что Василий Демьянович состоял в браке с покойной Анастасией Филимоновной Новиковой. Несколько дней спустя удалось найти и дочь красноармейца - она живет в Новочеркасске, откуда и был призван Новиков. Семья бережно хранила память об отце: фотографии, письма и свидетельство о его пропаже. Сейчас родные решают, где похоронить солдата - на аллее Памяти на территории народного военно-исторического комплекса ВОВ «Самбекские высоты» или рядом с супругой, которая провожала его на войну, но так и не дождалась возвращения мужа домой.