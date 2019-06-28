Священника, ставшего виновником «пьяного» ДТП в Ростове, назначили настоятелем храма



Священник, устроивший в Ростове крупное «пьяное» ДТП, получил повышение. Димитрий Кивилиди стал настоятелем православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи.



Инцидент произошёл в январе 2017 года. В тот вечер священник сел за руль своего автомобиля «Митсубиси АSX», будучи пьяным. В Халтуринском переулке Кивилиди не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21099». Иномарка священнослужителя после удара отлетела к припаркованным машинам и протаранила семь автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и восьмилетний мальчик. Оба были пассажирами Димитрия Кивилиди.



С места аварии пьяный водитель попытался скрыться. Однако на месте происшествия уже собралась толпа, которая не дала ему сбежать.



Происшествие вызвало настоящий резонанс, когда общественности стало известно, что за рулём авто сидел пьяный церковный служитель. Тогда митрополит Ростовский и Новочеркасский отстранил Кивилиди от служения. Он заявил, что мужчина понесёт наказание не только по юридическим, но и по церковным законам.



Через полгода, когда о резонансном ДТП вроде бы забыли, митрополит восстановил Кивилиди во служении. Димитрий раскаялся в содеянном и больше не садился за руль в пьяном виде.



Дальше - ещё лучше. 2 июля 2019 года вышел указ того же митрополита о назначении Димитрия Кивилиди настоятелем религиозной организации православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи станицы Мишкинской Аксайского района с духовным окормлением общины верующих храма Рождества Пресвятой Богородицы хутора Малый Мишкин.